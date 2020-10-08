Судді-хабарнику з Одещини заочно дали 9 років ув'язнення з конфіскацією

Суддю Господарського суду Одеської оласті заочно засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна за одержання хабаря у розмірі 570 тисяч гривень.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення САП у Телеграмі.

«7 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд за участі прокурорів САП оголосив обвинувальний вирок судді Господарського суду Одеської області, обвинуваченого у вимаганні та одержанні 570 тис. гривень неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році суддю викрили у вимаганні й одержанні хабаря від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі. За даними слідства, гроші фігурант отримав у три етапи, двічі – безпосередньо у службовому кабінеті.

Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України. Суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Крім того, застосовано спецконфіскацію до коштів, які були вилучені у судді під час обшуку, – 250 тис. гривень.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

У САП зауважили, що судовий розгляд у справі здійснювався in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого, який переховується.