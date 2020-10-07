«Ядерні хабарі»: голові підрозділу «Енергоатому» призначили заставу у майже 10 мільйонів

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про «ядерні хабарі», керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» у вигляді застави у розмірі 9 984 500 гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Фейсбуці.

«7 жовтня 2020 року слідча суддя ВАКС за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрала запобіжний захід керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», одному з підозрюваних у справі про «Ядерні хабарі». Так, суддя частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний у вигляді застави у розмірі 9 984 500 гривень», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на цю особу було наступні покладено процесуальні обов’язки: прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Раніше, 29 вересня, у САП повідомляли, що у справі про "ядерні хабарі" оголошено перші підозри, зокрема, що 28 вересня 2020 року було повідомлено про підозру народному депутату VIII скликання та керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Згідно матеріалів кримінального провадження, посадовець «Енергоатому» у 2017 році забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольній на той час нардепу, на тендері зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю більше 1 мільярда гривень (сума контракту за основним та додатковими угодами).

У САП зазначали, що натомість нардеп "віддячив за це, забезпечивши родину директора підрозділу держпідприємства безоплатними квартирами в житлових комплексах, що споруджувала на території м. Києва інша фірма депутата".

Наразі дії екснардепа кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі).

А керівнику підрозділу «Енергоатому» інкриміновано ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).

Уточнюється, що до екснардепа вже застосовно запобіжний захід у іншій справі - щодо заволодіння квартирами Нацгвардії - у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

За даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Максима Микитася і керівника відокремленого структурного підрозділу «Енергоатома» Ігоря Орлова.