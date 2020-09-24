ДБР повідомило про підозру слідчому СБУ у вимаганні $30 тисяч хабаря

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру слідчому управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні хабаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства. "Слідчий вимагав $30 000 неправомірної вигоди за зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та за закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні. Читайте також: ДБР хоче змінити Чорновол запобіжний захід Зазначається, що правоохоронця допомогли викрити працівники внутрішньої безпеки Служба безпеки.