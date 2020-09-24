ДБР повідомило про підозру слідчому СБУ у вимаганні $30 тисяч хабаря
Укрінформ
Державне бюро розслідувань повідомили про підозру слідчому управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні хабаря.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
"Слідчий вимагав $30 000 неправомірної вигоди за зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та за закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронця допомогли викрити працівники внутрішньої безпеки Служба безпеки.