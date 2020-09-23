ДБР хоче змінити Чорновол запобіжний захід

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол повідомила, що у ДБР хочуть їй змінити запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Відповідні скрінкопії клопотання вона виклала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Також у ДБР, згідно з текстом клопотання, хочуть їй заборонити спілкуватися з наступними особами: Антон Яценко, Дмитро Кучер, Віталій Даценко; і зобов’язати Чорновол здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон.

Також Чорновол хочуть зобов'язати не відвідувати приміщення колишнього центрального офісу Партії Регіонів за адресою Липська, 10, місто Київ.

За словами Чорновол, це судове засідання має пройти у четвер о 15:00 у Печерському райсуді Києва.

Як повідомляв Укрінформ, Держбюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол уранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

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1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.

Наприкінці лютого 2020 року ДБР повідомило про підозру Чорновол у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

У ДБР поінформували, що 18 жовтня 2019 року екснардеп перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій у залі судового засідання. За інформацією ДБР, Чорновол відібрала у журналіста телефон та припинила здійснення відеозапису.

За даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Кучера, якого ЗМІ пов’язують з порталом «Шарій.нет», а також виданням «Правовий контроль».

Пізніше адвокат Чорновол Ірина Кузіна повідомила, що ці 2 провадження потім були об'єднані у одну справу, і що також з Чорновол суд зняв територіальні обмеження по пересуванню та встановив початок її нічного арешту з 23:00.

Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».