Суд дозволив Чорновол їздити за межі Києва та області

Суд зняв з екснардепа Тетяни Чорновол територіальні обмеження по пересуванню і встановив новий час початку її нічного домашнього арешту – з 23:00.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила її адвокат Ірина Кузіна.

«І не тільки (суд встановив початок нічного домашнього арешту з 23:00 – ред.). Окрім того, полегшенням умов домашнього арешту є те, що в денний час Тетяна Миколаївна більше не обмежена містом Києвом та Київською областю. Вона може пересуватися Україною», - сказала Кузіна.

За її словами, такий запобіжний захід для Чорновол діє у рамках справи, яка об’єднана - щодо подій 2014 року щодо офісу Партії регіонів і щодо перешкоджання Дмитру Кучеру (його ЗМІ пов’язують із «Правовим контролем» і сайтом «Шарій.нет», які пов'язують із блогером Анатолієм Шарієм – ред.) у журналістській діяльності.

«У неї (Чорновол – ред.) зараз одна справа, вона є об’єднаною: це офіс Партії регіонів плюс перешкоджання журналістській діяльності пана Кучера», - повідомила Кузіна.

Як повідомляв Укрінформ, ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол уранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

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1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.

Наприкінці лютого 2020 року ДБР повідомило про підозру Чорновол у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

У ДБР поінформували, що 18 жовтня 2019 року екснардеп перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій у залі судового засідання. За інформацією ДБР, Чорновол відібрала у журналіста телефон та припинила здійснення відеозапису.

За даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Кучера, якого ЗМІ пов’язують з порталом «Шарій.нет», а також виданням «Правовий контроль».

Тетяна Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».