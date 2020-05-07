ДБР хоче провести слідчі експерименти у справі Чорновол

У справі про загибель співробітника офісу Партії Регіонів Володимира Захарова, в рамках якої раніше висунули підозру колишньому нардепу Тетяні Чорновол, необхідно провести слідчі експерименти.

Про це в інтерв'ю «Цензор.нет» повідомив в.о. голови Державного бюро розслідувань Олександр Соколов.

"Це - припущення (що Захаров у день загибелі виходив з будівлі і повернувся - ред.). Там треба слідчі експерименти проводити. Робота в цьому напрямку триває", - сказав Соколов.

Окремо він повідомив, що Чорновол "інкримінується лише 115 стаття - фактично один епізод навмисного вбивства громадянина Захарова, все".

Як повідомлялося, ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол уранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

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16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

Чорновол - нардеп України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».