Бабіков каже, що не має стосунку до розслідування справи Чорновол

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков наполягає, що не має жодного стосунку до розслідування кримінального провадження щодо колишнього народного депутата Тетяни Чорновол.

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню «Резонанс».

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні, де громадянка Чорновол підозрюється в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, небезпечним для життя багатьох осіб способом, здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві. Цей терпідрозділ підпорядковується безпосередньо директорові ДБР, або особі, яка виконує його обов’язки. Відповідно - я не маю жодного відношення до цього розслідування», - заявив він.

Як повідомлялося, наразі обов’язки директора ДБР виконує Олександр Соколов. У середині квітня він заявляв, що сам веде всю роботу в ДБР з управлінням у справах Майдану.

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10 квітня у будинку Чорновол службовці ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.