Бабіков каже, що не має стосунку до розслідування справи Чорновол
Про це він повідомив у інтерв’ю виданню «Резонанс».
«Досудове розслідування у кримінальному провадженні, де громадянка Чорновол підозрюється в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, небезпечним для життя багатьох осіб способом, здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві. Цей терпідрозділ підпорядковується безпосередньо директорові ДБР, або особі, яка виконує його обов’язки. Відповідно - я не маю жодного відношення до цього розслідування», - заявив він.
Як повідомлялося, наразі обов’язки директора ДБР виконує Олександр Соколов. У середині квітня він заявляв, що сам веде всю роботу в ДБР з управлінням у справах Майдану.
10 квітня у будинку Чорновол службовці ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.
16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.