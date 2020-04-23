Про можливий конфлікт інтересів у справі Чорновол до НАЗК поки ніхто не звертався
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава НАЗК Олександр Новіков.
"Щодо можливого конфлікту інтересів у цій справі, то до нас звернень ні від Бабікова, ні від Чорновол, або когось іншого не надходило", - сказав Новіков.
Він нагадав, що НАЗК направило додатковий запит до ДБР з приводу наявності конфлікту інтересів у тих справах (щодо подій періоду Майдану - ред.), про які НАЗК не було відомо і стало відомо тільки після висвітлення інформації про підозру Чорновол.
"До нас раніше звертався Бабіков, оскільки він сам не зацікавлений у тому, щоб отримати протокол від НАЗК про конфлікт інтересів. Ми йому роз'яснили, що фактично має місце потенційний конфлікт інтересів", - уточнив Новіков.
Разом з тим, за словами глави НАЗК, цей потенційний конфлікт інтересів стане реальним, тільки якщо Бабіков стане в.о. директора ДБР і почне приймати рішення щодо тих справ, де він раніше був захисником, або щодо тих людей, які ведуть ці справи.
Як повідомлялося, 20 березня в НАЗК повідомили, що у Бабікова, який працював у юридичній фірмі, що представляла інтереси експрезидента Віктора Януковича, може виникнути конфлікт інтересів за умови його призначення в.о. глави бюро.
10 квітня в будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів в 2014 році.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі Тетяни Чорновол очевидна жага помсти.
16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.