Апеляцію на цілодобовий домашній арешт Чорновол розглянуть 24 квітня

Київський апеляційний суд проведе судове засідання щодо розгляду апеляції на запобіжний захід екснардепу Тетяні Чорновол у вигляді домашнього арешту 24 квітня.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної Ч., призначено на 24 квітня 2020 року (12 год. 00 хв)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою до помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.