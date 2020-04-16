Порошенко заявляє, що його політсила буде захищати Чорновол

Кримінальне переслідування активістки Майдану, народного депутата восьмого скликання Тетяни Чорновол – це спланована атака поплічників Януковича на учасників Революції Гідності.

Про це сказав журналістам п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Я чітко наголошую ще раз – це спроба реваншу, це конкретні дії поплічників Януковича, які були призначені, десантовані у правоохоронні, прокурорські і судові структури", – наголосив Порошенко.

"На сьогоднішній день – це не лише Тетяна. Викликали на допит депутата нашої фракції Володимира В’ятровича за кроки по вшануванню Голодомору. Продовжується тиск на Софію Федину. Продовжується тиск на Марусю Звіробій. Подовжується тиск на інших наших депутатів, включаючи вашого покірного слугу", – перерахував Порошенко.

Він уточнив, що його політсила буде захищати Чорновол. "Ми будемо захищати Таню Чорновол. Мені було дуже приємно, коли ГО "Справа громад" буквально за одну-дві години зібрала на адвокатські послуги вже понад 140 тисяч гривень. І так само ми будемо захищати кожного, хто буде знаходитись під тиском цієї "кліки Януковича", яка знаходиться у правоохоронних органах включно з Бабіковим, який зараз претендує на те, щоб очолити ДБР. Подивіться – прямий конфлікт інтересів: він отримував гроші від Януковича – і на сьогоднішній день розправляється з героями Майдану", – заявив Порошенко.

"Люди з "кліки Януковича", які зараз намагаються знищити пам’ять про Революцію Гідності, про героїв Майдану, про волонтерів, про добровольців – нічого у них не вийде. Ми здатні захистити і Україну, і український народ, і пам’ять про Революцію Гідності", – наголосив п’ятий президент.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала фото постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол "жагою помсти".