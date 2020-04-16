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Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки – Тимошенко

Укрінформ
Члени фракції «Батьківщини» готові взяти на поруки народного депутата VIII скликання Тетяну Чорновол.

Про це заявила голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували», – заявила Тимошенко.

Вона додала, що «Батьківщина» буде протидіяти «всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською».

Раніше про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії «Європейська солідарність».

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Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала фото постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол "жагою помсти".

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