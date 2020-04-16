Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки – Тимошенко

Члени фракції «Батьківщини» готові взяти на поруки народного депутата VIII скликання Тетяну Чорновол.

Про це заявила голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували», – заявила Тимошенко.

Вона додала, що «Батьківщина» буде протидіяти «всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською».

Раніше про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії «Європейська солідарність».

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала фото постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол "жагою помсти".