У ДБР пояснили, чому справу Чорновол передали до Київського управління

Процесуальний керівник прийняв рішення передати розслідування підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році до Київського теруправліня ДБР, бо цей епізод не пов’язаний із перевищенням повноважень правоохоронцями.

Про це в.о. директора ДБР Олександр Соколов повідомив в інтерв'ю УП.

"Було прийнято рішення процесуальним керівником виділити саме цей епізод щодо підпалу в Київське теруправління ДБР. У постанові було написано, що цей епізод "не пов’язаний із перевищенням повноважень правоохоронцями", - сказав Соколов.

За його словами, всі майданівські справи пов'язані з перевищенням правоохоронцями своїх повноважень та вбивствами активістів.

"У даному епізоді немає правоохоронців, немає придушення активістів, а є навпаки ситуація, коли загинула людина, котра не брала участі в протестах", - додав Соколов.

Він уточнив, що веде всю роботу в ДБР з управлінням у справах Майдану, підкресливши: перший заступник директора Олександр Бабіков не має до цього відношення.

"Бабіков не спілкується зі слідчими, не бачить справ – це принципово. І я поясню чому. Якщо він це зробить – про це відразу всі дізнаються. Там хлопці в управлінні Майдану непогані, але вони специфічні. Вони шість років займалися одними і тими ж справами, вони знають усіх журналістів, усіх активістів, усіх-усіх. Тобто я, якщо чесно, не розумію, як Бабіков - щоб про це ніхто не дізнався - може викликати когось і сказати: "Ти дивися туди, а туди не дивись", - уточнив Соколов.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

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Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.