Глава ДБР запевняє, що у "справі Чорновол" діють у межах закону

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов запевняє, що у справі щодо колишнього народного депутата Тетяни Чорновол ДБР діє виключно в межах закону.

Про це він заявив у відеозверненні щодо "справи Чорновол".

"Ми розуміємо хвилювання громадськості у зв’язку із розслідування справ, які пов’язані із подіями на Майдані, але я хочу вас запевнити – ДБР буде діяти виключно в рамках закону і з повагою до кожного громадянина, захищаючи права і свободи всіх без винятку та привілеїв", - наголосив він.

Соколов нагадав, що у лютому 2020 року Моніторингова місія ООН з прав людини надала Україні рекомендації, зокрема, щодо розслідування вбивств, вчинених під час акцій протесту на Майдані. "Серед іншого, в них констатується відсутність підозрюваних за фактом загибелі Захарова (охоронець, який загинув унаслідок пожежі в офісі ПР у лютому 2014 р., у вбивстві якого обвинувачено Чорновол - ред.), який не брав участі у протестах", - зазначив в.о. директора ДБР.

Він поінформував, що кримінальне провадження за фактом вбивства Володимира Захарова під час масових протестів розслідувалось з 2014 по 2017 роки слідчими Нацполіції. Саме тоді було зібрано основні докази у справі, проведено ряд важливих експертиз, допитано свідків та встановлено осіб, причетних до вчинення злочину. За рішенням уже колишнього генерального прокурора це провадження передали до Управління спеціальних розслідувань ГПУ, службовці якого з 2017 року не проводили у ній жодної слідчої дії, заявляє Соколов.

"25 березня 2020 року прокурором Департаменту процесуального керівництва у справах Майдану епізод за фактом загибелі Захарова передано для подальшого розслідування до територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві. Вивченням матеріалів та проведенням додаткових процесуальних дій, слідчими ДБР встановлено, що у вчиненні умисного вбивства громадянина Захарова обґрунтовано підозрюється Тетяна Чорновол", - наголосив керівник ДБР.

Він нагадав, що ДБР ініціювала обрання запобіжного заходу щодо Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту - з огляду на те, що вона є матір’ю неповнолітніх дітей, учасником АТО, а також беручи до уваги ситуацію, яка склалася з поширенням COVID-19.

Розслідування ж триває, проводяться заходи для встановлення інших причетних осіб, додав він.

Соколов також повідомив, що слідчі Управління ДБР, яке спеціалізується на розслідуванні подій під час Революції гідності, протягом останніх трьох місяців повідомили про підозру 12 особам, серед яких 6 правоохоронців, 4 судді, 2 "тітушки", з них 3 особи причетні до вбивств активістів.

"Слід відзначити, що вказані результати є кращими, ніж ті, що були досягнуті Департаментом спецрозслідувань ГПУ в 2019 році", - заявив Соколов.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня ДБР повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві під час Революції гідності.

За інформацією ДБР, 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та брала безпосередню участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій розташовувався офіс "Партії регіонів". Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у партійному офісі.