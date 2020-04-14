Адвокат Чорновол оголосила відвід судді - засідання перервали на невизначений час

Адвокат ексдепутата Тетяни Чорновол оголосила відвід слідчому судді Печерського суду міста Києва Сергію Вовку, після чого у засіданні, на якому Чорновол мав бути обраний запобіжний захід, оголошено перерву.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У відкритих джерелах відсутня інформація про авторозподіл даної справи. Таким чином, мені під час підготовки до цього судового засідання не вдалося визначити звіт про автоматичний розподіл справи. Внаслідок цього в мене є взагалі сумнів, що цей авторозподіл взагалі був здійснений відповідно до законодавства... Я заявляю про відвід слідчого судді", - сказала адвокат.

Відвід слідчого судді підтримала і сама Чорновол.

"Я, Чорновол Тетяна, вимагаю відводу слідчого судді пана Вовка через конфлікт інтересів. Пан Вовк свого часу виніс неправосудне рішення проти мого колеги Юрія Луценка (у 2012 р. - ред.), з яким ми разом конфіскували кошти Януковича", - сказала вона.

Після цього суддя Сергій Вовк оголосив перерву на невизначений час - до обрання нового судді у справі.

Як повідомлялось, прокуратура клопотала про застосування до Чорновол запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

Суддя Сергій Вовк відомий тим, що у 2012 році ухвалив вирок щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Він також був одним із тих суддів Печерського райсуду, яких у березні 2015 року ВККС відсторонила від виконання обов'язків у зв'язку із порушенням проти них кримінальної справи за підозрою у прийнятті завідомо неправосудного рішення. Проте у 2016 році Вовка було поновлено на посаді.