Фракція "Євросолідарності" готова взяти Чорновол на поруки

Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" готові взяти на поруки ексдепутата Тетяну Чорновол, якій суд має обрати сьогодні запобіжний захід.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила співголова фракції Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вся фракція "Європейської солідарності" готова взяти пані Тетяну Чорновол на поруки, всі 27 наших депутатів. Більшість з нас тут є", - зазначила Геращенко, яка перебуває біля будівлі Печерського суду міста Києва.

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Як повідомлялось, 14 квітня має розпочатись судове засідання у Печерському суді міста Києва з обрання запобіжного заходу ексдепутату Тетяні Чорновол. Прокуратура клопотатиме про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.