Чорновол заявляє, що справу проти неї розслідують з жовтня

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що розслідування у справі проти неї розпочалося 18 жовтня 2019 року.

Про це вона сказала журналістам перед допитом у ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З матеріалів справи я дізналась, що ця справа проти мене почала розслідуватись ще 18 жовтня 2019 року. Тобто, навіть не в той момент, коли адвокат Януковича очолив ДБР (йдеться про першого заступника директора ДБР Бабікова - ред.). Її почали розслідувати раніше. Перед "нормандською зустріччю" Зеленського", - сказала вона.

Чорновол також заявила, що "фактично, ця справа - частина так званих мирних угод".

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.