Бабіков не може впливати на справу Чорновол - ДБР

Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков не може приймати процесуальних рішень і впливати на розслідування кримінального провадження щодо колишнього народного депутата Тетяни Чорновол.

Про це йдеться у заяві ДБР.

«Перший заступник директора ДБР Бабіков О. відповідно до ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України не є керівником органу досудового розслідування, не може приймати процесуальні рішення та впливати на хід розслідування кримінального провадження щодо Чорновол», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з моменту створення у ДБР Управління з розслідування «справ Майдану» воно підпорядковується в.о. директора ДБР Олександру Соколову.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.