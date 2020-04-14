Сторона обвинувачення не просила у суду дозолу на затримання Чорновол – ДБР

Сторона обвинувачення не зверталася до суду щодо дозволу на затримання екснардепа Тетяни Чорновол, а без такого дозволу слідчого судді затримання Чорновол неможливе.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті ДБР.

«Затримання Чорновол Т. після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе. Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Чорновол не підозрюється у організації чи участі у масових протестах.

У ДБР наголосили, що інформація, оприлюднена Чорновол про те, що їй інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 КК України, є недостовірною.

Водночас у відомстві відмітили, що тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом.

«На відміну від КПК 1961 року, у КПК 2012 року запроваджено вимоги, відповідно до яких сама тяжкість вчиненого злочину не є безумовною підставою для застосування до особи тримання під вартою. На сторону обвинувачення покладається обов’язок не лише довести обставини вчинення кримінального правопорушення, його тяжкість, а й довести слідчому судді, що інші, більш м’які запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки особи», - пояснили у ДБР.

Тож, як наголошується, за таких обставин висунення підозри у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, без встановлення об’єктивних даних про намір особи ухилитися від слідства та суду, не є підставою для обрання такого запобіжного заходу.

«Під час прийняття рішення щодо застосування та обрання міри запобіжного заходу враховується особа, наявність у неї сталих зв’язків, утриманців, процесуальна поведінка тощо. Саме з урахуванням зазначених вимог КПК України приймається рішення щодо обрання запобіжного заходу», - відзначили у ДБР.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у суді для Чорновол проситимуть домашній арешт як запобіжний захід.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.