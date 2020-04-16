Чорновол відправили під цілодобовий домашній арешт

Суд обрав колишньому народному депутату Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Про це оголосив суддя Сергій Вовк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Клопотання (прокуратури - ред.) задовольнити. Застосувати до неї (Чорновол - ред.) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», - сказав суддя.

Суд також поклав на Чорновол обов’язки прибувати до суду, слідчого, прокурора за першим викликом, не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору, суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання та роботи; утриматися від спілкування зі свідками, здати свої документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю тощо.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просила застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Водночас, про готовність узяти Чорновол на поруки заявляли члени фракцій "Європейської солідарності" та "Батьківщини".