Чорновол змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Тетяні Чорновол з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Таке рішення оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Колегія суддів постановила: апеляційні скарги захисників задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про застосування запобіжного заходу у вигляді (цілодобового – ред.) домашнього арешту відносно Чорновол скасувати. Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого ДБР задовольнити частково. Застосувати щодо Чорновол запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби – у період часу з 22:00 до 6:00, строком до 8 червня 2020 року», - сказав суддя.

За його словами, суд також поклав на Чорновол такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту без дозволу прокурора, слідчого, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і\або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками, здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.