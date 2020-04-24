Адвокат назвала умову, за якої Чорновол можуть взяти на поруки

Адвокат колишнього народного депутата Тетяни Чорновол Ірина Кузіна закликала, якщо судді Київського апеляційного суду вирішать, що підозра Чорновол хоча б частково обґрунтована, розглянути питання про те, щоб відпустити її на поруки.

Про це Кузіна повідомила під час засідання з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Чорновол, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прошу апеляційні скарги задовольнити, і ухвалу слідчого судді Печерського районного суду скасувати. Прошу також винести нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання (про обрання запобіжного заходу екснардепу – ред.). Але у будь-якому випадку, якщо суд все ж таки вирішить, що десь підозра хоча б частково обґрунтована, я дуже прошу розглянути питання про поручительство. Я вважаю, що немає жодних підстав і жодних обставин, які виправдовують позбавлення волі Тетяни Миколаївни Чорновол», - сказала Кузіна.

Вона зазначила, що ризику переховування Тетяною Чорновол немає.

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За словами адвоката, «немає жодних підстав вважати, що патріот України в умовах карантину втече, зокрема, і від своїх дітей і батьків».

Кузіна наголосила, що про підозру Чорновол було повідомлено незаконно і, на її думку, також відбулися порушення під час авторозподілу у Печерському районному суді Києва.

Зі свого боку інша адвокат екснардепа Тетяна Козаченко наголосила, що справа щодо Чорновол повністю сфабрикована.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.