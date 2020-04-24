Адвокат назвала умову, за якої Чорновол можуть взяти на поруки
Про це Кузіна повідомила під час засідання з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Чорновол, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Прошу апеляційні скарги задовольнити, і ухвалу слідчого судді Печерського районного суду скасувати. Прошу також винести нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання (про обрання запобіжного заходу екснардепу – ред.). Але у будь-якому випадку, якщо суд все ж таки вирішить, що десь підозра хоча б частково обґрунтована, я дуже прошу розглянути питання про поручительство. Я вважаю, що немає жодних підстав і жодних обставин, які виправдовують позбавлення волі Тетяни Миколаївни Чорновол», - сказала Кузіна.
Вона зазначила, що ризику переховування Тетяною Чорновол немає.
За словами адвоката, «немає жодних підстав вважати, що патріот України в умовах карантину втече, зокрема, і від своїх дітей і батьків».
Кузіна наголосила, що про підозру Чорновол було повідомлено незаконно і, на її думку, також відбулися порушення під час авторозподілу у Печерському районному суді Києва.
Зі свого боку інша адвокат екснардепа Тетяна Козаченко наголосила, що справа щодо Чорновол повністю сфабрикована.
Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.
16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.