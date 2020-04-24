Адвокат назвала умову, за якої Чорновол можуть взяти на поруки

Адвокат назвала умову, за якої Чорновол можуть взяти на поруки

Укрінформ
Адвокат колишнього народного депутата Тетяни Чорновол Ірина Кузіна закликала, якщо судді Київського апеляційного суду вирішать, що підозра Чорновол хоча б частково обґрунтована, розглянути питання про те, щоб відпустити її на поруки.

Про це Кузіна повідомила під час засідання з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Чорновол, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прошу апеляційні скарги задовольнити, і ухвалу слідчого судді Печерського районного суду скасувати. Прошу також винести нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання (про обрання запобіжного заходу екснардепу – ред.). Але у будь-якому випадку, якщо суд все ж таки вирішить, що десь підозра хоча б частково обґрунтована, я дуже прошу розглянути питання про поручительство. Я вважаю, що немає жодних підстав і жодних обставин, які виправдовують позбавлення волі Тетяни Миколаївни Чорновол», - сказала Кузіна.

Вона зазначила, що ризику переховування Тетяною Чорновол немає.

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За словами адвоката, «немає жодних підстав вважати, що патріот України в умовах карантину втече, зокрема, і від своїх дітей і батьків».

Кузіна наголосила, що про підозру Чорновол було повідомлено незаконно і, на її думку, також відбулися порушення під час авторозподілу у Печерському районному суді Києва.

Зі свого боку інша адвокат екснардепа Тетяна Козаченко наголосила, що справа щодо Чорновол повністю сфабрикована.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

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