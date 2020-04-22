Чорновол на домашньому арешті навідав Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко провідав активістку Майдану і народного депутата VIII скликання Тетяну Чорновол, яка знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Про це Чорновол написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора підтримати "арештантку" прийшов один з лідерів Майдану Віталій Кличко. Дякую, Віталію, за теплий вечір, відчуття майданівського братерства і за хорошу роботу на посаді мера Києва", - написала вона.

Вона додала, що "в Україні безліч політичних партій. Але фактично дві: умовна партія супротиву і умовна партія капітуляції". На її думку, "всі у кого розвинуте почуття національної гідності - в першій".

"І наша тактична перевага, що МЕР МАЙДАНУ - наш. Але тимчасово через карантин -"досить шастать...", - додала Чорновол.

Як повідомлялося, 16 квітня Печерський райсуд обрав колишньому народному депутату Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

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10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просила застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Водночас, про готовність узяти Чорновол на поруки заявляли члени фракцій "Європейської солідарності" та "Батьківщини".