Яценюк виступив поручителем Чорновол

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк прийшов до Печерського райсуду Києва, щоб виступити поручителем Тетяни Чорновол, якій сьогодні суд обирає запобіжний захід.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Народного фронту".

Як зазначається у повідомленні, "Яценюк разом із соратниками з "НФ" та Майдану прийшли підтримати Тетяну Чорновол до Печерського районного суду, де проходить засідання за політично вмотивованими обвинуваченнями ДБР. Зараз Арсеній Яценюк присутній на засіданні Печерського райсуду як поручитель".

Перед початком судового засідання він наголосив, що зараз інспіровані справи не лише проти Чорновол, так само розпочали кримінальне провадження проти колишнього очільника Інституту національної пам’яті Володимира В'ятровича "за те, що він проводив конференцію по Голодомору", "так само іде маса справ проти людей, які були на Майдані, які боролися і будуть далі боротися за незалежність України".

"Віктор Янукович фізично знаходиться в Росії, а фактично він вже повертається в Київ", - сказав Яценюк.

Він згадав про затримання генерала Служби безпеки України Валерія Шайтанова, який, за його словами, "є одним з ключових російських шпигунів в українській правоохоронній системі". На переконання Яценюка, «такі самі шпигуни сидять зараз в Державному бюро розслідувань і в Генеральній прокуратурі". "Справи, які розпочаті проти активістів Майдану, є ніщо інше, як робота російської агентури в Україні", - наголосив він.

Яценюк закликав Президента України і голову Служби безпеки України провести ретельну перевірку і виявити "всіх російських щурів" у ДБР і ГПУ; відкликати політично мотивовані підозри проти Чорновол; закрити кримінальні провадження проти В’ятровича.

Як повідомлялося, 10 квітня ДБР звинуватило народного депутата VIII скликання Тетяну Чорновол в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року - у перший день масових розстрілів учасників Революції Гідності.

Ексочільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що провадження, у рамках якого екснардепу Чорновол висунули підозру, у ДБР раніше виділили із загальної "майданівської" справи і передали в інше управління відомства.

"Підозра необґрунтована, виходячи з тих матеріалів слідства, які були зібрані. Жодних підстав повідомляти їй (підозру – ред.) в умисному вбивстві не було. Це робиться, я думаю, за вказівкою керівництва ДБР, тому що вони її виділили із загальної справи майданівської і передали в інше управління, не в підрозділ, який розслідував і продовжує розслідувати майданівські справи. Це є незаконно, по-перше, тому що для цього мають бути підстави, передбачені КПК для виділення, а інше - це те, що всі ті прокурори, які були у нашому колишньому підрозділі, вони не дозволяють собі підписувати завідомо незаконні процесуальні документи", - сказав Горбатюк.

Він також висловив думку, що "і від прокуратури без керівництва не обійшлося, тому що такі рішення, зокрема у резонансних справах, виходячи з практики, приймаються за погодженням з керівництвом Генпрокуратури".

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Щодо загибелі співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова (у рамках цієї справи ДБР проводило обшуки у Чорновол, а потім вручило їй підозру), то Горбатюк зазначив, що причиною смерті чоловіка є отруєння чадним газом, "і ознак будь-яких насильницької смерті немає".

І знову ж таки, нами було встановлено, що жодних перешкод для виходу з приміщення після того, як там була пожежа, не було. Всі співробітники залишили це приміщення, а цей чоловік залишився збирати жорсткі диски з камер відеоспостереження. Тобто він після цього і отруївся цим газом і загинув. Тому тут про умисне вбивство взагалі немає жодних підстав говорити будь-кому. Але, на мою думку, тут і щодо необережного вбивства теж ознаки відсутні", - уточнив Горбатюк.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Згодом стало відомо, що суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.