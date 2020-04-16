Глава ДБР прокоментував заяву Авакова про справу Чорновол

Держбюро розслідувань не має морального права сваритися з МВС і Національною поліцією, адже це позначиться на роботі відомства.

Про це в.о. директора ДБР Олександр Соколов повідомив в інтерв'ю УП.

"Це незрозумілий хід міністра МВС, це більше якийсь політичний жест, ніж правоохоронний. Оскільки коментувати діяльність іншого правоохоронного органу в середовищі правоохоронців це моветон", - зауважив Соколов.

За його словами, у ДБР перешкоджання роботі не відчувають.

"Перешкоджання чи погроз ми не відчуваємо. Була одна відкрита позиція. Насправді, ми вдячні, що людина висловилася, все зрозуміло. Ми працюємо далі. Це не впливає. Навпаки, МВС, Нацполіція допомагали нам зі зброєю, частково виділяли співробітників для допомоги слідчим Майдану. І насправді, на даному етапі ми не маємо морального права з ними сваритися. Бо перш за все через це постраждає робота", - уточнив Соколов.

Він зазначив, що у ДБР думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про справу Чорновол почули.

"Я не настільки в такій амбіційній позиції з приводу тих висловлювань. Є керівник, досить досвідчений та впливовий. Це його думка, вона нами почута. Однак вона жодним чином не впливатиме на нас, якщо у нас будуть якісь матеріали", - наголосив Соколов.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.