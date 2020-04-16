Захист Чорновол знову оголосив відвід судді Вовку, заяву залишили без розгляду

Захисники колишнього народного депутата Тетяни Чорновол на засіданні з обрання їй запобіжного заходу заявили відвід судді Сергію Вовку.

Цю заяву було залишено без розгляду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спочатку захисники Чорновол заявили відвід прокурорам.

«Я заявляю про відвід всієї групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні», - сказала одна з адвокатів.

Зокрема, вона заявила про відвід прокурорів Олександра Суботи, Ігоря Шкрупія, Іллі Старова, Катерини Гончарової, Алли Левицької, Євгена Красножона, Миколи Тищенка, Андрія Ониськіва, Олега Сулеймана, Олександра Задорожнього та інших.

Захисниця зазначила, що інший адвокат, Тетяна Козаченко, має підготувати письмовий варіант заяви про цей відвід.

Суддя у відповідь заявив, що захисники мають право подавати заяву про відвід усій групі прокурорів поза межами цього засідання, він же не має повноважень розглядати таку заяву.

Тоді адвокат попросила розглянути питання про відвід присутніх на засіданні прокурорів.

Зі свого боку Козаченко заявила про відвід Вовку.

«Ви нам зараз не надаєте можливості ознайомитися з документами обвинувачення, щоб представити позицію… Я вимагаю надання нам часу для надання письмової нашої позиції... Я заявляю відвід вам, пане суддя», - наголосила Козаченко.

Проте суддя Вовк залишив без розгляду цю заяву.

«Що стосується заяви про відвід слідчому судді на підставі частини 4 статті 81, дана заява залишається без розгляду. Щодо відводу прокурорів у провадженні – вам роз’яснюється порядок щодо можливості подачі такого відводу у загальному порядку», - сказав він.

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати.

Раніше на засіданні проходив розгляд матеріалів клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол, і адвокати попросили суд надати їм три години для ознайомлення.

Суддя орієнтовно з 15 години кілька разів оголошував перерву: спочатку на півгодини, друга перерва була довшою, - але після кожної адвокати й далі наполягали, щоб їм надали час на ознайомлення з матеріалами до 18.05.

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Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала фото постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол "жагою помсти".