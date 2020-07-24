Штурм офісу ПР: Чорновол каже, що за справу взялися ДБР і військова прокуратура

Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол повідомила, що слідство щодо неї у справі щодо подій в офісі Партії регіонів у 2014 році веде військовий відділ ДБР і військова прокуратура.

Про це сама Чорновол повідомила у Facebook.

“У моїй справі ДБР гарячково шукає підозрюваних - тих, що разом зі мною штурмував офіс Партії Регіонів. Бо з “невстановленими особами” не виходить пошити потрібну реваншу справу про масові заворушення та організацію умисного вбивства. Також повідомляю, що слідство у моїй справі веде військовий відділ ДБР та військова прокуратура”, - зазначила Чорновол.

Як повідомлялося, ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол 10 квітня заявила, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, у справі щодо подій лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.

Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».