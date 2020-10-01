Розкрадання зерна: посадовцям хлібокомбінату на Миколаївщині вручили підозри

Посадовцям хлібокомбінату на Миколаївщині повідомили про підозри щодо привласнення 158 тонн зерна з держрезерву вартістю майже 1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ у Телеграмі.

«Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями задокументували факт незаконного відвантаження 158 тонн зерна. Згідно з експертним висновком, таким чином державі завдано 946 тис. грн збитків», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що організував злочинну діяльність заступник директора держпідприємства, а серед його спільників – начальниця лабораторії, бухгалтер та начальниця дільниці, де зберігалося зерно.

За результатами слідчо-оперативних дій було виявлено і вилучено 11 800 дол готівки; чорнові записи, документи та інші докази причетності фігурантів.

30 вересня чотирьом посадовцям держпідприємства повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна).

Досудове розслідування триває — його здійснюють слідчі ГУНП в Миколаївській області.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня у Києві правоохоронці затримали організатора схеми розкрадання майна - радника директора одного з держпідприємств Держрезерву - під час отримання хабаря в 1 млн грн. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів держпідприємства.

Згодом підозрюваного, як повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.