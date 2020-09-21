Поліція запобігла спробі рейдерського збору врожаю в одному із районів Черкащини

Черкаські поліціянти запобігли спробі рейдерського збору урожаю в одному з районів області. Зловмисники погрожували зброєю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Фейсбук.

"До Городищенського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Калинівка близько 20 осіб захопили поле та за допомогою комбайнів збирають урожай кукурудзи. Усім, хто намагався перешкодити, зловмисники погрожували зброєю та навіть зробили кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав", - розповіли в Нацполіції.

На місці події у правопорушників вилучили важку сільськогосподарську техніку, а саме: комбайни та вантажні авто, крім того, виявили та вилучили 5 одиниць зброї та набої до неї.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, а також дії правопорушників кваліфіковані як замах на крадіжку в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою.