Озброєне рейдерство: близько 30 осіб увірвалися до заводу на Миколаївщині
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Укрінформ
У смт Братське Миколаївської області у День Незалежності вчинено спробу рейдерського захоплення маслопресового заводу.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції.
"Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли близько 30 невідомих озброєних осіб", - розповіли у правоохоронному відомстві.
Зазначається, що по тривозі були підняті особовий склад і керівництво відділу поліції, бійці спецпідрозділу ТОР та поліції особливого призначення.
Правопорушники затримані, наразі з ними проводять слідчі дії.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України.