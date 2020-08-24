Озброєне рейдерство: близько 30 осіб увірвалися до заводу на Миколаївщині

У смт Братське Миколаївської області у День Незалежності вчинено спробу рейдерського захоплення маслопресового заводу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції.

"Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли близько 30 невідомих озброєних осіб", - розповіли у правоохоронному відомстві.

Зазначається, що по тривозі були підняті особовий склад і керівництво відділу поліції, бійці спецпідрозділу ТОР та поліції особливого призначення.

Правопорушники затримані, наразі з ними проводять слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України.