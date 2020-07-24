СБУ викрила банду кримінального авторитета "Князя", яка тероризувала три області

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Угруповання тривалий час займалося вимаганням, рейдерством і умисними вбивствами у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Його створив раніше судимий за вбивство громадянин. Воно мало чітку структуру і спеціалізувалася на різних тяжких злочинах, зокрема економічного та насильницького характеру. До складу ОЗУ входили у тому числі колишні правоохоронці. Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що загалом дії зловмисників кваліфікуються за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 187 (розбій), 189 (вимагання) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження.

Наразі затримані доставляються до слідчих для складання процесуальних документів та повідомлення про підозри у вчиненні злочинів.

За місцями проживання і перебування учасників угруповання були проведені 27 обшуків. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили майже 8,4 мільйона гривень, близько 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро, чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв’язку, зброя та набої різних видів", - йдеться у повідомленні.

СБУ проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував його діяльністю із-за кордону.

Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов’язувати протиправну діяльність угруповання «Князя» з іншими резонансними злочинами в регіоні.

Викриття протиправної діяльності організованого злочинного угруповання здійснювалося підрозділами СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Фото: СБУ, Офіс генпрокурора