«Полтавського терориста» досі шукають з собаками та авіацією

Громадянина Романа Скрипника, який 23 липня захоплював у заручники двох полтавських поліцейських, правоохоронці шукають за допомогою спецтехніки, авіації. Залучені також кінологи з собаками.

Про це у коментарі Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

«Продовжується спецоперація, залучена максимальна кількість особового складу територіального підрозділу поліції, прочісується територія Миргордського району. Оперативний штаб координує діяльність пошукової операції, до його складу входить поліція, СБУ, прокуратура, Нацгвардія. Зараз там працюють кінологи з собаками, також долучилася авіація, використовується спеціальна техніка», - поінформували у пресслужбі поліції Полтавщини.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Пізніше в Офісі генпрокурора поінформували, що було створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області.

фото: Суспільне Полтава