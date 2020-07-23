Над затриманням "полтавського терориста" працює оперштаб

Процесуальне керівництво у справі щодо захоплення правоохоронців у заручники на Полтавщині здійснює прокуратура області, також створено оперативний штаб за фактом події.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області. Вживаються усі необхідні заходи для затримання особи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура Полтавської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу та захоплення їх як заручників, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).

За попередніми даними, на вулиці Остапа Вишні у Полтаві місцевий житель, якого правоохоронці намагалися перевірити на причетність до незаконного заволодіння транспортним засобом, погрожуючи гранатою РГД-5, взяв у заручники поліцейського.

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«Правоохоронцям він висунув вимогу – надати йому автомобіль та можливість безперешкодно виїхати за межі міста. Після переговорів чоловік погодився обміняти заручника на іншого поліцейського, з яким поїхав у напрямку Миргорода. На території Миргородського району він покинув транспортний засіб та, погрожуючи застосувати гранату, втік у напрямку лісопосадки. Заручника звільнено», - зазначили у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.