Поліція відкрила справу через захоплення копа у заручники в Полтаві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення громадянином Романом Скрипником поліцейського у заручники у Полтаві.

Про це інформує пресслужба МВС.

«За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за статтями 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу), 349 (Захоплення працівника правоохоронного органу як заручника), 263 (Незаконне поводження з боєприпасом) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Уточюється, що наразі відомо, що 32-річний полтавець, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку поліції Полтавщини, покинув авто та втік до лісопосадки.

«Загрози для життя полковника поліції Віталія Шияна немає. Наразі він разом із колегами. Поліція робить все можливе для затримання зловмисника з усуненням ризиків спричинення шкоди життю і здоров’ю людей», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.