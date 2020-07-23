Суд арештував "луцького терориста" без права на заставу

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід "луцькому терористу" Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Застосувати до підозрюваного Кривоша Максима Степановича запобіжний захід у вигляді тримання протягом 60 діб, до 18.09 включно, без визначення суми застави", - зачитав рішення суддя.

На початку засідання адвокат затриманого попросив кілька хвилин для того, щоб узгодити із Кривошем лінію захисту. Крім того, за клопотанням адвоката суд дозволив зняти з Кривоша кайданки.

Після виступу сторони звинувачення Кривош відмовився захищати себе, тільки сказав про дві "брехні" з боку звинувачення. Так він назвав, по-перше, слова слідчого про посягання на життя поліцейського, в бік якого кинув гранату. Пояснив, що через 4 чи 5 годин в автобусі подзвонив до перемовника і попередив, що зараз викине гранату, яка не вибухне. Таким чином хотів домогтися виконання своєї вимоги про очеплення території діаметром 50 м. Натомість у периметрі залишався джип, за яким ховався снайпер. Тому перша граната була "попереджувальною".

Друга "брехня", за його словами, - що вимагав від Зеленського сказати: "Я - терорист в законі". Насправді від нього вимагалося тільки сказати, що треба дивитися фільм "Земляни".

Адвокат наголошував на тому, що Кривош попереджав про всі свої дії і дбав про безпеку заручників. Жодного злісного наміру поцілити в працівників правоохоронних органів не мав, хоча і мав усі можливості. Також захисник не погодився з тезою звинувачення про відсутність соціальних зв'язків і можливість впливу на свідків.

Затриманий перед судом підвестися відмовився, заявивши, що його не мають права судити. Продовжував стверджувати, що головний терорист - держава. Твердив, що спільника не мав, і пропонував перевірити його на детекторі брехні.

На запитання журналістів, що саме змусило його здатися, відповів, що Президент Зеленський виконав його умову, розмістивши в соціальних мережах обумовлений відеозапис. Те, що згодом відео було прибрано, Кривоша не збентежило - він вважає, що достатня кількість людей встигла його подивитися. Розповісти, про що говорив із Зеленським 15 хвилин, пообіцяв у заключному слові, на останньому засіданні у справі.

Стверджував, що дату захоплення і автобус обрав випадково. Перед заручниками вибачався в автобусі і готовий вибачитися знову, але про скоєне не шкодує.

Знову спростував інформацію про те, що знаходився на психіатричному лікуванні, і про те, що когось катував. Заперечував, що бив дружину.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, раніше відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини. Здатися погодився після того, як президент оприлюднив у мережі Інтернет відео з обумовленим текстом.

Йому висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Фото: volynpost.com