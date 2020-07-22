СБУ вночі провела перший допит "луцького терориста"

Правоохоронці вночі провели перший допит Максима Кривоша, який утримував заручників в автобусі у Луцьку.

Про це на брифінгу сказав начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В нічний час було проведено перший його допит, і про співпрацю зі слідством мова не йшлася, бо йому задавалися чіткі питання: ми мали з’ясувати його спільників, наявність інших вибухових пристроїв. Тому із 2-3 допиту буде більш зрозуміла його поведінка. Поки нормально (спілкується з правоохоронцями – ред.), поки говорить", - зазначив представник СБУ.

Зараз, додав він, правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії.

"Терорист затриманий у порядку статті 208 КПК України, далі йому суд обиратиме запобіжний захід. Зараз проводяться слідчі дії з виявлення зв’язків терориста, місць придбання зброї, можливих спільників, деякі люди затримані, зараз перевіряється інформація щодо їх участі у цьому терористичному акті. Всі процесуальні дії проводяться на території Волинської області, у Луцьку", - сказав Данюков.

Він нагадав, що суд з обрання запобіжного заходу "луцькому терористу" планується на четвер, 23 липня.

Зі свого боку начальник ГУ Нацполіції Волинської області Юрій Крошко висловив припущення, що у майбутньому можуть бути об’єднані всі кримінальні провадження, відкриті за фактом цих подій, і передано за підслідністю в СБУ, але вирішуватиме це питання прокуратура.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Це - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22 години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

За фактом цих подій у Луцьку поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст.147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.