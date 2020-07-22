СБУ пояснила зволікання під час затримання "луцького терориста"

Затримка правоохоронців при затриманні "луцького терориста», зафільмована приватними особами і викладена в інтернет, була викликана професійною необхідністю і міркуваннями безпеки заручників.

Про це на брифінгу у Луцьку сказав начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, такі відеозаписи дають неповне уявлення про те, що відбувалося в момент затримання Максима Кривоша, - "за кадром" залишилися переговори, які продовжувалися у той час.

"Вівся переговорний процес, який залишився поза камерами. Відео, яке публікувалося в інтернеті, обмежувалося тільки автобусом і терористом, і ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори", - зазначив Данюков.

За його словами, терорист, згідно з домовленостями, залишив в автобусі сумку з вибуховим пристроєм. Переговорники мали пересвідчитися, що в нього немає приладу дистанційного керування цим пристроєм, бо заручники залишалися в автобусі.

"Йому давалися вказівки: підняти руки, опустити руки, повернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість приладами виявлення небезпеки для заручників. І тільки після цього до нього підійшли співробітники поліції і СБУ", - пояснив керівник УСБУ.

БРТ, який під'їхав вже після затримання Кривоша, за словами Данюкова, прикривав автобус від посягань з іншого боку, оскільки не було відомо, чи не спостерігають за операцією спільники підозрюваного.

"Затримка була викликана професійною необхідністю, це був не просто театр", - наголосив Данюков.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус Берестечко-Краснилівка і взяв у заручники 13 осіб. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години заручників було звільнено, а терориста — затримано.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому Кривош виходить з автобуса і якийсь час стоїть, повертаючись в різні боки, перш ніж до нього підійшли представники силових структур.

Фото: twitter.com/AvakovArsen