Ніхто із заручників "луцького терориста" не потребував допомоги лікарів - поліція

Усі заручники, звільнені напередодні у Луцьку, перебувають у нормальному стані, ніхто з них не звертався по медичну допомогу.

Про це сказав 22 липня на брифінгу в Луцьку начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стан заручників нормальний, до лікарів ніхто не звертався", - зазначив Крошко.

Другий учасник брифінгу, начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, додав, що з усіма звільненими працював психолог, від медичної допомоги вони відмовилися.

За наявною інформацією, зловмисник, який захопив автобус, з людьми поводився нормально, кайданками до сидінь нікого не приковував.

Додаткову інформацію представники силових структур надавати відмовилися, мотивуючи це таємницею слідства.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус Берестечко-Краснилівка і взяв у заручники 13 осіб. Підозрюваний — Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Заручників було звільнено, а терориста — затримано.