МВС закликає не намагатися самостійно затримати

МВС закликає не намагатися самостійно затримати "полтавського терориста"

Укрінформ
Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко закликав не намагатися самостійно затримати Романа Скрипника, який захопив поліціянта в заручники в Полтаві, а потім відпустив і втік.

Про це повідомляє Громадське радіо.

"Оскільки людина може бути дуже небезпечна — самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліціянти рано чи пізно", — сказав Шевченко.

 За його словами, пошуки зловмисника тривають.

"Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліціянта, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно", — сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва. Згодом зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Заручник звільнений.

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Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 році за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 - за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Фото: Суспільне

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