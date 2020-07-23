МВС закликає не намагатися самостійно затримати "полтавського терориста"

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко закликав не намагатися самостійно затримати Романа Скрипника, який захопив поліціянта в заручники в Полтаві, а потім відпустив і втік.

Про це повідомляє Громадське радіо.

"Оскільки людина може бути дуже небезпечна — самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліціянти рано чи пізно", — сказав Шевченко.

За його словами, пошуки зловмисника тривають.

"Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліціянта, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно", — сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва. Згодом зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Заручник звільнений.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 році за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 - за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Фото: Суспільне