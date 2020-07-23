МВС закликає не намагатися самостійно затримати "полтавського терориста"
Про це повідомляє Громадське радіо.
"Оскільки людина може бути дуже небезпечна — самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліціянти рано чи пізно", — сказав Шевченко.
За його словами, пошуки зловмисника тривають.
"Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліціянта, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно", — сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.
Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва. Згодом зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Заручник звільнений.
Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 році за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 - за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.
Фото: Суспільне