"Полтавського терориста" шукають з гелікоптером, дронами та собаками

Пошукова операція за фактом захоплення громадянином Романом Скрипником поліцейського у заручники у Полтаві триває. Виявлено авто, на якому було вивезено заручника.

Про це повідомляє Суспільне.

"Суспільне знайшло автівку, яку кинув Роман Скрипник. Тут зараз відбувається пошукова операція. Її проводять за допомогою гелікоптера, собак та дронів. Також привезли тепловізори для пошуків вночі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці перебувають співробітники поліції спецпризначення, Нацгвардії, прокуратура та СБУ.

ЗМІ інформує, що через кожні 100 метрів на польових дорогах неподалік Сорочинців стоять патрулі.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва. Згодом зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Заручник звільнений.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

фото, відео: Суспільне