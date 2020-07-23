У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники поліцейського

Про це повідомляє у Telegram Департамент карного розшуку Нацполіції.

"Зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після перемовин, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі, у напрямку виїзду з міста!", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.

Як повідомляв Укрінформ, у Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

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21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Терористом виявився 44-річний Максим Кривош, двічі судимий за шахрайство, вимагання і розбій. Він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу в Луцьку. Ввечері злочинця затримали, ніхто із заручників не постраждав.