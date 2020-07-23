У Полтаві підозрюваний в угоні погрожує підірвати правоохоронців гранатою

У Полтаві підозрюваний в угоні погрожує підірвати правоохоронців гранатою

Укрінформ
У Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинить опір правоохоронцям і погрожує підірвати гранату.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.

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Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

Громадян та водіїв просять бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції.

Фото: Нацполіція

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