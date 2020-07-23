У Полтаві підозрюваний в угоні погрожує підірвати правоохоронців гранатою

У Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинить опір правоохоронцям і погрожує підірвати гранату.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.

Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

Громадян та водіїв просять бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції.

Фото: Нацполіція