Геращенко назвав ім’я та мотиви "полтавського терориста"

Полтавцем, який погрожував правоохоронцям гранатою і захопив заручника, рухало небажання потрапити за ґрати.

Про це написав у Facebook заступник міністра внутршніх справ Антон Геращенко.

"Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати, - небажання попасти надовго за ґрати. Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший", - зазначив Геращенко.

Він підтвердив раніше оприлюдену інформацію щодо особи зловмисника. Це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 року народження. Був судимий у 2007 році за дрібну крадіжку, у 2008 році - за шахрайство, у 2014 - за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Як зазначив Геращенко, заради безпеки громадян поліцією було прийнято рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава. Наразі машина, в якій знаходиться підозрюваний та заручник, полковник поліції Віталій Шиян, супроводжується поліцією та спецпідрозділами.

"Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини. Заради збереження життя як злочинця, так і оточуючих", - наголосив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці у Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто.

Наразі рухається дорогами місцевого значення у бік Києва.