Зловмисник із заручником поліцейським їде у бік Києва, ввели операцію "Грім"

Автомобіль зловмисника з гранатою, який у Полтаві взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна, рухається в бік Києва. Його супроводжують поліцейські авто.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Введено в дію спецоперацію «Грім». Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста. Наразі злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що влада області тримає постійний контакт із керівниками силових органів області та України.

Зловмисник пересувається у бік Києва автомобілем "Богдан" дорогами місцевого значення.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на заступника начальника управління комунікації Романа Грішина.

"Вони їдуть не трасою Київ - Харків, переміщуються районними дорогами. Спецоперація із затримання зловмисника триває", – зазначив Грішин.

За його словами, зловмиснику надали автомобіль "Богдан", і зараз його супроводжує поліція.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці у Полтаві на вул.Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто.

21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Терористом виявився 44-річний Максим Кривош, двічі судимий за шахрайство, вимагання і розбій. Він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу в Луцьку. Ввечері злочинця затримали, ніхто із заручників не постраждав.