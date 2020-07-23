Стало відомо, де і коли оберуть запобіжний захід "луцькому терористу"

Запобіжний захід "луцькому терористу" Максиму Кривошу обиратимуть сьогодні, 23 липня, о 15.00 у Луцькому міськрайонному суді Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Клопотання (про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - ред.) буде слухатися 23 липня 2020 року о 15 год. 00 хв. в залі судового засідання №2 на 1 поверсі в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вул. Конякіна, 3", - йдеться у повідомленні.

У суді наголосили, що у зв’язку з продовженням дії карантинних обмежень та з метою недопущення розповсюдження вірусного захворювання COVID-19 в суді продовжує діяти особливий режим роботи для забезпечення безпеки, а саме: масковий режим, дезінфекція, дистанція та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Тому до участі у судовому засіданні допускаються лише учасники справи та представники ЗМІ за попередньою акредитацією.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.