Поліція посилила режим у 9 регіонах для відпрацювання контактів "луцького терориста"

Посилений режим безпеки в 9 регіонах України введено для відпрацювання контактів «луцького терориста», який 21 липня захопив і утримував 12 годин заручників.

Про це під час брифінгу у Миколаєві повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора, як ви знаєте, було проведено спецоперацію з визволення заручників у місті Луцьк. Ми не до кінця знали, чим все це може закінчитися, тому було введено посилений режим безпеки в 9 регіонах України на період, необхідний для відпрацювання контактів «луцького терориста» і подальшого розслідування ситуації. Ми підсилили патрулями інші регіони України і хочемо цим показати людям, що безпека на першому місці», - сказав Клименко.

За його словами, це превентивний захід, пов'язаний з надзвичайним випадком. Він триватиме доти, доки йде оперативне відпрацювання всіх можливих контактів та зв'язків зловмисника.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков додав, що функція поліції полягає в запобіганні злочинам, тому вони певним чином перестрахувалися, оскільки, окрім подій у Луцьку, було знайдено арсенал зброї у напарника терориста у Харкові.

«Я хочу запевнити українців, що ситуація під контролем, все нормально в цьому сенсі і ми не бачимо наразі додаткових загроз», - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години всіх заручників звільнили, терориста – затримали.

Нацполіція того дня заявила, що прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.