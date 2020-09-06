Бізнес та онлайн-волонтерство: у Львові добу працював молодіжний форум

У Львові відбувся всеукраїнський молодіжний захід «Молодвіж NOT. Wasted». Захід тривав 24 години, розпочався о 10:00 на території !FestRepublic 5 вересня і завершився у неділю зранку.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Це перший молодіжний захід, який повертається після довгого затишшя та ще й в час багатьох карантинних обмежень. Але організатори все роблять згідно з правилами: температурний скринінг, масковий режим, дистанція. Це непростий виклик, тому дякуємо всім, хто зміг це організувати, зібрати таку величезну команду волонтерів», — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

У Львові пройшов форум "МолоДвіж" / Фото: Маркіян Лисейко

Цьогоріч серед гостей — Уляна Супрун, Сергій Стерненко, Аліна Паш, Андрій Хайат. Молоді на події зібралося теж чимало, серед зареєстрованих було понад 100 осіб на локації.

Це вже третій за ліком форум «МолоДвіж». Оскільки через карантинні обмеження не всі охочі змогли потрапити на форум у !FestRepublic, для них організатори зробили онлайн-версію.

В рамках лекцій, презентацій, дискусій, стендапів та інтерв’ю молодь говорила про мережевий детокс, людину під інстафільтром, інформаційну гігієну, корупцію і боротьбу з нею, здоровий глузд та активних громадян навколо нас, про молодіжні стратегії, цінності різних поколінь, права молодої людини і їх мутація під час карантину, громадське суспільство та активізм, онлайн-волонтерство, а також про бізнес під час карантину, маркетинг у соцмережах, блогерство і соцмережі та подорожі світом і про музичну та літературну кар'єру.

Також відбувалися перегляди та обговорення фільмів, патюні, концерт, стендапи, настільні ігри та масова руханка.

Фото: city-adm.lviv.ua