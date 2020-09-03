"Рок-н-рол": вийшов перший роман про закулісся українського шоубізнесу

Вийшов друком роман "Рок-н-рол", написаний лідером гурту "Фіолет" Сергієм Мартинюком.

Книга розповідає про закулісся української музичної сцени, повідомили Укрінформу у видавництві "Фабула".

"Це альтернативна реальність з вигаданими рок-героями та знаними зірками. Це світ, де досі живе Кузьма і Девід Бові, а Oasis дають об’єднавчі концерти у Львові", - розповіли у видавництві.

У романі автор намагається пролити світло на те, що ж насправді відбувається по той бік сцени та як народжується музика і рок-н-рольні герої.

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"Той, хто ніколи не грав у рок-гурті, навряд чи зрозуміє, як можна, щойно відігравши концерт, смертельно пересваритися в бусі дорогою до готелю, психанути й зірватись в нікуди з двома сотнями баксів у кишені і без ясних перспектив" , - каже Мартинюк.

У книзі передано почуття, які хоч раз виникають у музиканта: неконтрольовані страхи перед випуском нового альбому, залежність від чужого схвалення.

Сергій "Колос" Мартинюк – лідер і вокаліст українського гурту "Фіолет" поет, письменник, ідейний натхненник та арт-директор фестивалю "Бандерштат", нині одного з найбільших музичних фестивалів сучасної України.

Він народився в місті Дубно на Рівненщині. Активно займався громадською діяльністю, працював головним редактором молодіжних видань у Луцьку, був їх постійним автором. У 2009 році заснував музичний гурт "Фіолет", один із найпопулярніших молодих рок колективів країни, на рахунку якого чотири повноцінні альбоми, активні теле- і радіоротації, понад десять всеукраїнських турів.

Фото: прессслужба гурту "Фіолет"