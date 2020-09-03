Під Кабміном мітингують представники шоубізнесу

Представники музичної індустрії проводять у четвер, 3 вересня, акцію під Кабінетом Міністрів на знак протесту проти рішення уряду про часткову заборону на проведення концертів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід ініційований Всеукраїнською профспілкою працівників музичної індустрії і зібрав понад сотню учасників.

Акцію підтримали відомі співаки, зокрема Alyona Alyona, Оля Полякова, шоумен Андрій Джеджула.

Акція ''НасНеЧують: Мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії'' біля КМУ / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Вони заявляють, що вибіркових карантинних обмежень і дискримінації частини організаторів концертів, яка, на їх переконання, відбувається під приводом боротьби з пандемією коронавірусу, і вимагають розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час її повної зупинки.

«Ми довго терпіли, поважаючи думку й позицію влади, але з останніми діями уряду у вигляді постанов, що обмежують права та свободи громадян, гарантовані Конституцією України, ми не можемо миритися. Це рішення остаточно зламає музичну індустрію в Україні», - заявляють у профспілці.

Там також зазначають, що музична та концертна індустрія в Україні - це майже мільйон робочих місць і чимало суміжних професій. Торік близько 13000 суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема й працівників музичної та концертної сфери, виплатили 130 млн грн податків.

Всеукраїнська профспілка працівників музичної індустрії - це об’єднання артистів, промоутерів, журналістів та продюсерів. Воно займається створенням сучасного законодавства, інвестиційного клімату, податкової політики та захистом інтересів представників музичної сфери.

Як повідомляв Укрінформ, 26 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня. Документ передбачає посилення низки обмежувальних заходів на території регіонів, а саме: заборони проведення дискотек, роботи нічних клубів, діяльності закладів громадського харчування з організації дозвілля, а також проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).