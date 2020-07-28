Мільйонні доходи: податкова назвала

Мільйонні доходи: податкова назвала "цифри" рекордсменів шоу-бізнесу

Укрінформ
Українські знаменитості задекларували майже 766 млн грн отриманого минулого року доходу.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"Зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані у 2019 році, на загальну суму майже 766 млн гривень",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переважна частина відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли й вони подають декларації про майновий стан і доходи. Так, публічними особами за підсумками минулого року задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн грн, військового збору – майже 7 млн грн. Рекордсмени шоу-бізнесу, що задекларували найбільші суми доходів за 2019 рік: телевізійна ведуча – 261,6 млн грн, футболіст – 24,5 млн грн та співак – 15,3 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, майже 8 тис. громадян України задекларували, що за 2019 рік отримали понад 1 млн грн доходів, це на 3 тис. осіб більше, ніж за 2018 рік. При цьому 3 громадянина зазначили доходи у сумі понад 1 млрд грн. Це – два мешканці м. Києва та один – м. Дніпра.

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Загалом мільйонерами задекларували отриманий дохід у сумі 68,3 млрд грн та визначено до сплати майже 2 млрд грн податкових зобов’язань. Найбільша кількість мільйонерів, які подали декларації, обліковується по м. Києву – 40% від загальної кількості (3242 особи), Дніпропетровській (8%; 616 осіб) та Харківській (7,4%; 593 особи) областях.

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