Платники податків задекларували за 2019 рік на 13% більше доходів

Загальний задекларований платниками податків дохід за підсумками 2019 року становив 94,5 млрд грн, що майже на 11 млрд грн, або на 13% більше, ніж за попередній рік.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"Загальний задекларований платниками податків дохід склав 94,5 млрд грн, що майже на 11 млрд грн, або на 13 відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші суми доходів задекларовано платниками податків м. Києва - 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн та Одеської – 4,3 млрд грн областей", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору – 0,4 млрд грн.

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У податковій відзначили значний приріст податку до сплати громадянами Дніпропетровщини (+71,5 млн грн), Київщини (+37,8 млн грн) та Львівщини (+27,2 млн грн).

Останній день сплати податкових зобов’язань - 30 вересня 2020 року, нагадали у відомстві.

Як повідомлялось, 30 червня завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Термін для подання декларацій про майновий стан і доходи був продовжений через карантинні заходи в країні.

З початку року до контролюючих органів подано майже 505 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік.